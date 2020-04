Que faites-vous de la Bible ? Je n’en fais rien, puisque c’est plutôt elle qui me fait, me construit et me transforme. Les Écritures sont pour moi telles ma terre natale. Elles ont une fonction comparable en ce qu’elles sont là, qu’elles m’ont été données pour vivre avec et les aimer. Cependant, au-delà d’une terre…

