Nous inaugurons ce mois-ci une nouvelle rubrique. Désormais, ce ne sera plus la Carte Blanche que vous retrouverez en dernière page de votre mensuel mais les Repères. Nous témoignons à cette occasion notre vif sentiment de reconnaissance à Bernard Reymond, André Gounelle et Laurent Gagnebin pour leurs contributions trimestrielles qui n’ont jamais cessé de nous éclairer et de nourrir nos réflexions.

Ce contenu est uniquement disponible pour les abonnés Connectez-vous Acheter le numéro

Don

Pour faire un don, suivez ce lien