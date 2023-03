Patience ! « ce n’est pas quand les femmes

font ce que les hommes font qu’on a gagné. C’est quand toute la société est transformée. Or, notre société n’est pas du tout transformée », écrivait, en 2015, dans le quotidien Le Devoir, l’historienne féministe québécoise, Micheline Dumont.

Le rapport 2023 effectué par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes est plutôt pessimiste au sujet des relations femmes-hommes, toutes générations confondues. Pour le 8 mars 2023, journée internationale des droits de la femme, les associations féministes françaises et les syndicats ont signé un appel à la grève, pour contester le projet de réforme des retraites, qui défavorise les femmes, en particulier. Ce combat paraîtra dérisoire aux yeux de certains. Pourtant, ce n’est que le sommet de l’iceberg des inégalités entre les femmes et les hommes dans notre société.

Le féminisme n’est ni inutile, ni dépassé, tant que la vie de femmes, de jeunes filles et de fillettes reste menacée à travers le monde, tant que le respect et la dignité ne sont pas réciproquement reconnus, tant que les femmes seront emprisonnées, violées, assassinées, du seul fait qu’elles existent. Il faut continuer de s’engager pour que les mentalités changent, pour que l’éducation des garçons et des filles évolue, y compris l’enseignement religieux, en faisant plus de place aux théologies féministes, en dénonçant quelques « faux plis sexistes » dans la lecture de la Bible.

Ce numéro d’Évangile et Liberté consacré au féminisme n’est pas de trop, si nous souhaitons participer si peu que ce soit, à ce changement des mentalités. Il permet de saluer avec reconnaissance les avancées parfois un peu trop discrètes. 47 ans après la promulgation de la Loi Veil, la proposition d’inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution de 1958 a été votée en novembre 2022 par une large majorité de députés à l’Assemblée nationale, maintenant portée à la lecture du Sénat. Au Moyen-Orient, en janvier 2023, Sally Azar, une femme palestinienne, a été ordonnée pasteure à l’Église luthérienne de Jérusalem. Elle rejoint ainsi quatre autres femmes ordonnées, une en Syrie et trois au Liban. Patience ! Il faut beaucoup de temps pour transformer la société et passer de l’idée d’un changement à une réforme actée.

