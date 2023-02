La récente contestation de l’école laïque : la libre expression de la foi en question

À propos Folco Peyrussan

est diplômé en Sciences politiques, Histoire et Défense et Stratégie. Il a également étudié la théologie à l’IPT de Montpellier. Il est enseignant en Lycée professionnel où il anime un club sur la laïcité. Il est également référent laïcité dans son établissement à Melun et fait partie du groupe des formateurs académiques (Créteil) en charge de la formation portant sur « les valeurs de République ».