L’histoire de ce recueil explique le contenu et elle commence peu après le confinement de mars 2020. Isabelle Richard, présidente de la fédération de l’entraide protestante (FEP), replace le contexte : « Comment offrir (…) une parole, un signe d’espérance, une piste de réflexion et de soutiens spiri­tuels à nos membres et à tous ceux qu’ils accompagnent, face aux innombrables questions qui allaient affecter et parfois compromettre leur action ? » L’initiative est née le 10 avril 2020 et les billets hebdomadaires ont suivi, devenant une boussole pour les bénévoles et les travailleurs de l’entraide, le nom choisi par Isabelle Bousquet (pasteure à la fondation John Bost).

La boussole est « une aide à penser, à méditer, à faire halte (…) avant de reprendre la course (…) Un petit traité de spiritualité (…) comme une liturgie de poche » nous dit François Clavairoly, ancien président de la fédération protestante de France.

Le recueil est une sélection des deux premières années, ordonné en six chapitres chronologiques : le manque, la force, la confiance, la promesse, l’entraide, le changement. Chaque chapitre compte cinq ques­tions très concrètes ou existentielles qui étaient des « question(s) de la semaine ». Par exemple : Quand va-t-on pouvoir se toucher ? Quelle voie entre déni et paranoïa ? Peut-on dire qu’on en a marre ? Les pro­messes font-elles vivre ? À quoi bon prier ? Qui s’en­gage encore dans la durée ? Et quand je ne trouve plus de sens ? Mes paroles font-elles du bien ?

Qui ne s’est pas posé ces questions ?

Avec la Boussole, tout commence par un texte biblique. À chaque question, un passage biblique. Ensuite trois contributions apportent « sagesse et bien­veillance », avec beaucoup de diversité. Enfin, on ter­mine par « des mots pour prier ».

L’ouvrage est très soigné et complet : liste des contri­buteurs des articles sélectionnés ; index par mots-clés ; index par références bibliques.

Il est certain que la Boussole est utile pour tous les temps.

Collectif, La boussole. Questions sur la route de la pandémie… et pour d’autres temps, Lyon, Olivétan, 2022, 159 pages.

