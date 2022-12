Trouver son essentiel

Le pasteur suisse Thierry Lenoir (à ne pas confondre avec le philosophe Frédéric Lenoir !) est aumônier d’hôpital depuis de longues années. Dans son ministère, il est souvent confronté à des situations dramatiques : parents au chevet d’un enfant mourant, malades apprenant qu’ils sont condamnés à brève échéance… Ces vécus douloureux amènent ceux qui les vivent à chercher désespérément le sens de leurs incompréhensibles malheurs, à s’interroger sur l’essentiel de leurs vies. Le livre de Thierry Lenoir est le reflet des échanges que l’aumônier hospitalier peut avoir avec ces êtres malmenés par la vie et « en quête d’une spiritualité qui rehausse et recentre leur vie ».

Et c’est précisément une telle spiritualité « allégée des dogmes qui cloisonnent et des certitudes qui figent » – en tout cas tout sauf désincarnée – que propose ici Thierry Lenoir. Son petit livre, « léger aussi bien pour les mains que pour le cœur », aborde dix thèmes « à penser dans la solitude pour creuser son intériorité » nourris de textes bibliques et de références plus récentes : « Réenchantement par la beauté », « Penser la mort pour vivre », « Éloge de l’âge », etc.

L’ouvrage n’entend évidemment pas constituer une « somme » close et définitive, mais amorcer la réflexion du lecteur, susciter en lui « de nouvelles interrogations », « de nouveaux voyages ». Comme dans les précédents ouvrages de Thierry Lenoir – le Souffle pèlerin, La Sagesse aux pieds nus, Divine rencontre et bien d’autres encore – son projet lumineux est servi par un style d’une gracieuse musicalité et d’une grande profondeur spirituelle, nourrie par une méditation vivifiante de l’Écriture.

Ce « petit grand livre », comme dirait Victor Hugo, s’achève superbement par une version personnelle et d’une grande beauté littéraire des Béatitudes : « En marche vers le Vivant, vous les affamés du Souffle ! Oui, pour vous le Ciel s’ouvrira. […] En marche vers le Vivant, vous qui diffusez la douceur, Oui, l’avenir de la terre est à vous ».

Thierry Lenoir, Donner du sens à l’essentiel, Bière, Cabédita, 2022, 96 pages.

