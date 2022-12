Nouvelles de l’association

Pour diverses raisons, les numéros d’octobre et de novembre d’Évangile & liberté sont ici, et non sans retard, regroupés en un seul numéro. Le prochain numéro sera daté décembre-janvier. Nous vous prions vivement de nous excuser pour ce grave dysfonctionnement et nous espérons que vous accorderez encore votre confiance à l’équipe du Comité de rédaction en cours de renouvellement. Nous mettons tout en œuvre pour que de tels retards ne se reproduisent plus.

Le Conseil d’administration a pris la décision de prolonger de deux mois l’ensemble des abonnements. Cela ne répare pas tout mais nous ne voulons pas que vous soyez lésés. Encore une fois, merci de nous accorder votre confiance et de continuer à lire et à partager Évangile & liberté.

Le protestantisme libéral à travers son journal veut diffuser une pensée libérale et progressiste au sein du protestantisme francophone.

Le journal que vous avez entre les mains est un outil de diffusion, mais il veut aussi être un espace de lien, de formation et d’accompagnement de chacun et chacune, chrétien ou non, croyant ou non. C’est un espace de réflexion et de critique. Vous êtes toutes et tous invités à y contribuer en faisant part de vos remarques, de vos envies et désirs ou en proposant des sujets que vous aimeriez voir traités ou en proposant des textes.

Ce journal est aussi celui d’un mouvement militant. Nous voulons militer pour ce protestantisme que nous ressentons comme pertinent dans notre monde et qui peut répondre aux nombreux questionnements de notre société.

Le nouveau rédacteur en chef, le pasteur Christophe Cousinié, a à cœur de développer cet aspect et souhaite que le journal offre des outils de réflexion dans un paysage religieux qui en a bien besoin.

Mais Évangile & Liberté, ce n’est pas uniquement un journal. C’est une association, un mouvement dans lequel vous pouvez vous engager. Vous pouvez apporter votre soutien par votre adhésion et par votre implication. Face aux conservatismes religieux qui progressent, y compris dans notre protestantisme, nous devons affirmer notre présence tout en restant dans l’esprit de dialogue et de synodalité nécessaire.

Le Conseil d’administration, comme promis lors de la dernière Assemblée Générale, souhaite rester en lien avec vous tous pour faire rayonner ensemble le protestantisme libéral. Le journal sera, en plus de la vie associative, le moyen de mettre en place ce lien.

Nous voulons dès à présent vous faire part de la nouvelle composition du Bureau de l’association. Le conseil d’administration, composé de Emmanuel Argaut, Christophe Cousinié, Marc Delcourt, Patrick van Dieren, Guylène Dubois, Solange Hollard, Étienne Hollier-Larousse, Emmanuelle Jacquat, Christian Klein, Nathalie Leroy-Mandart, Alain Mahau, Jean-Claude Martin, Nancy de Richemont, et Christian Seiler a élu le bureau, composé de : Président : Christian Seiler Trésorier : Jean-Claude Martin Secrétaire : Christian Klein. Merci à chacune et chacun pour cet engagement et que nos encouragements et notre soutien leur soient assurés.

Appel du groupe « Journées »

Les journées de l’association « Évangile et Liberté » ont pour origine un séminaire organisé, dès 1959, auquel ne participaient que des pasteurs appartenant à la mouvance du protestantisme libéral. À partir de 1966, des laïcs commencent à participer à ces rencontres et, sous l’impulsion d’André Gounelle, en 1968, les premières Journées du protestantisme libéral voient le jour. Elles sont ouvertes à tous sans condition d’appartenance religieuse. Depuis, ces rencontres se déroulent traditionnellement en octobre chaque année. Elles accueillent un public nombreux et fidèle qui participe fortement à la vie de l’association. Elles se sont d’abord tenues au Lazaret à Sète jusqu’en 2002 puis au centre Belambra à La Grande Motte à partir de 2006. C’est à cette période, à l’initiative de Michel Jas, qu’a été créé, autour d’André Gounelle, un groupe d’une dizaine de personnes, pour préparer et organiser ces journées. Il se réunit régulièrement au centre oecuménique de Jacou, près de Montpellier, pour choisir les thèmes abordés, contacter les conférenciers qui les présentent, organiser matériellement le déroulement des rencontres, négocier avec l’organisme qui loge et nourrit les participants et enfin accueillir ces derniers une fois les journées ouvertes. Le groupe serait heureux d’accueillir de nouveaux membres qui participeront, en présentiel ou à distance, à l’élaboration des réunions des prochaines années. Curiosité, ouverture et connaissance des divers milieux pouvant nous apporter leur éclairage sont particulièrement recherchées. Merci à tous d’être bienveillants, comme le sont les participants qui apprécient généralement la qualité de nos Journées.

Vous pouvez proposer votre participation en contactant Jean-Claude Martin (martinsjctm@gmail.com)

Don

