Dialogue interreligieux

La question posée dans le titre est celle de cinq amis de convictions différentes, un juif, une catholique, un musulman, une protestante pasteure et un athée réunis d’année en année dans une maison commune en Ardèche. Cette question à laquelle devra répondre pour lui-même le lecteur est l’occasion de nombreuses questions qui interrogeront les différences entre confessions, sur les habitudes alimentaires, la sexualité, le pouvoir, la place des femmes… et tant d’autres car l’ouvrage compte 42 chapitres au cours desquels le lecteur glanera de très nombreuses informations, des données brutes, l’évolution historique et des mises en perspective.

Les auteurs ont pris soin de repérer les croyances communes et toutes les nuances au sein de chaque confession. Les pages sont aérées par des encadrés qui rappellent le contexte du moment, par exemple à propos des caricatures publiées en 2005 dans le quotidien danois Jyllands-Posten. L’ouvrage comporte un lexique pour détailler certains termes et permettre une compréhension plus fine sans alourdir le corps du texte. Pour faire réfléchir et divertir en même temps, le livre est plaisamment illustré de croquis humoristiques de Christian Gravier.

Cet ouvrage est très intelligemment « didactique », sérieux sans être pesant, ludique souvent par ses illustrations, complet par son large panorama. Un excellent livre à lire et à offrir !

Le dernier chapitre « La laïcité, une alternative aux guerres de religion » rappelle qu’il s’agit d’une réponse à l’intolérance religieuse, cette dernière étant bien fréquente dans le monde.

« Après le dîner, les cinq amis se retrouvèrent au salon pour boire un verre. » Par le dialogue, en se connaissant mieux les uns les autres, en s’écoutant et se découvrant, il devient envisageable « non seulement d’abandonner toute volonté hégémonique, mais aussi d’accepter les différences, parce que la diversité religieuse ne peut être que positive. »

Dieu dans tout ça ? Je suis certaine de pouvoir le chercher, le retrouver, le quitter dans « une société plurielle, et mieux encore dans un État laïc. »

Jean-Paul Augier et Françoise Bouron, Et Dieu dans tout ça ?, Paris, Eyrolles, 2021, 314 pages.

