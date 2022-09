À propos Philippe Paroz

est Docteur en microbiologie, spécialisé en virologie, bactériologie et immunologie, formation complétée en vaccinologie aux USA et dans plusieurs pays européens, directeur du laboratoire de contrôle des sérums et vaccins à l’office Fédéral de la Santé Publique pendant 6 ans avant de rejoindre l’industrie dans le domaine des vaccins en occupant des fonctions dirigeantes en R&D, production et contrôle de qualité pendant près de 40 ans. Pendant plusieurs années, expert à la pharmacopée européenne.