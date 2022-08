On est en colère contre tout. On a une colère qui déboulonne les statues, qui choisit le bulletin de vote le plus brun, qui exclut ou qui détruit le bien commun. Il n’est bien sûr pas souhaitable de tout accepter et la révolte peut être positive, mais l’Évangile nous appelle peut-être simplement à replacer nos colères là où elles doivent être. Devant les injustices, devant ce qui défigure l’humanité. À l’image de Jésus retrouvons nos saintes colères.

