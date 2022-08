Propositions catholiques pour un renouveau des communautés chrétiennes

C’est – je l’avoue ! – par amitié œcuménique pour l’un des auteurs, que je me suis plongé dans cet ouvrage collectif, réalisé par une équipe de la Conférence catholique des baptisés : un mouvement d’ouverture, au sein de l’Église romaine. À lire cet ouvrage modeste mais résolument novateur, on a le sentiment que, décidément, le « monde catho » n’est pas aussi monolithique qu’on l’aurait cru !

Cependant, pour faire mon miel de ce livre, j’ai dû à plusieurs reprises me remettre en tête son genre littéraire : cette liste de propositions structurée et argumentée entend inviter l’institution et les communautés locales à « des transformations pour retrouver dynamisme, crédibilité et attractivité », mais il s’adresse d’abord à des catholiques bien implantés dans leur Église. Et comme tel, il est à la fois un programme et un argumentaire. Pour convaincre et « faire bouger » ses lecteurs, il fonde ses analyses et suggestions sur les appels récents du pape François, certains documents du concile Vatican II (1963-1965), voire sur un article du droit ecclésiastique.

Après avoir décanté ces marqueurs catholico-catholiques appuyés, on parvient à une lecture œcuménique du texte qui (qu’il le veuille ou non) offre une foule de propositions très concrètes à toutes les communautés chrétiennes, quelle que soit leur dénomination.

Ainsi, il ouvre des pistes de formation à la prière personnelle, à la lecture de la Bible, à l’intelligence de la foi. Des pistes d’organisation des communautés également… incluant même l’aspect économique de leur fonctionnement. Il propose une réflexion sur la place des ministères et des sacrements dans l’Église, sur « l’annonce de l’Évangile au monde », sans prosélytisme ni timidité paralysante ; sur l’élaboration d’un projet de vie pour la communauté… Et sur bien d’autres sujets encore. Pas de doute : les protestants peuvent puiser des idées et des projets fructueux dans ce vivier foisonnant.

Coll., Parce que nous aimons notre Église, propositions pour restaurer sa crédibilité et son dynamisme, Lyon, Chronique sociale, 2022, 184 pages.

