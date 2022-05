Une foi déraisonnable ?

Comme ces oliviers millénaires qui donnent leurs fruits, année après année, pendant des siècles, mais finissent par périr, le christianisme est-il en train de s’éteindre, comme le répètent les oracles de la décadence ?

Une quinzaine de chrétiens (dont James Woody, ancien directeur de la publication d’Évangile et liberté) ont accepté de se livrer à une opération vérité. Ils ont décidé de prendre le temps et la plume pour livrer un témoignage de leur foi, reçue en héritage mais passée au crible d’un contrôle critique des raisons qu’ils ont de croire.

Conscients de vivre dans une société globalisée et une culture profondément marquée par la sécularisation, les auteurs ont perçu bien des obstacles que rencontre leur tentative. Ils ont éprouvé qu’ils ne peuvent plus parler de « Dieu » en présupposant qu’ils seront compris. Ils savent qu’avec les philosophes des Lumières, soucieux de probité critique, la raison a conquis sa légitime autonomie, compris l’ampleur de ses pouvoirs, mais s’est aussi avisée de ses propres limites : les preuves de l’existence de Dieu sont hors de sa portée. Ils ont constaté que leurs contemporains ont peu ou prou intériorisé les critiques et les réfutations radicales que les philosophes du soupçon ont élevées à l’encontre d’une foi devenue incapable de rendre compte de ce qu’elle affirme. La foi ne se démontre pas, elle ne se justifie pas dans une démarche rationnelle. Elle n’est pas déraisonnable pour autant. Est-il permis de se risquer à penser que certains des textes ici présentés inaugurent une étape nouvelle dans la longue histoire des rapports entre la foi et la raison ?

Les contributeurs de ce livre ressentent que beaucoup des langages dans lesquels s’exprimait et s’exprime encore une croyance qui se prétend traditionnelle, exigent aujourd’hui un difficile travail de relecture, d’émondement à l’encontre d’excroissances désuètes, afin de se recentrer sur Jésus le Nazaréen et sur son Évangile. Un travail de réinterprétations des grands récits symboliques, parfois devenus muets, que continue de transmettre l’institution catholique. Cette interprétation ne concerne pas seulement l’expression, le langage, elle engage toute leur existence. Leur foi s’interprète dans la vie, dans le désir d’être et le courage d’exister. Qui ouvre ce livre y rencontrera une surprenante, voire déroutante diversité d’approches, de tons, et même de thématiques. Les quatorze contributeurs de cet ouvrage vous offrent le témoignage très personnel et mûrement réfléchi de leur propre foi chrétienne, en évitant les deux écueils contre lesquels nous les avions mis en garde : la répétition impersonnelle d’un credo doctrinal, aussi bien que le schéma biographique brut de leur parcours personnel. Cette diversité fait leurs richesses, mais interdit quelque conclusion que ce soit : le bilan de la lecture appartient à chaque lecteur.

Bernard Quelquejeu, Jacques Musset (éd.), La foi et ses raisons… Des chrétiens s’expliquent, Paris, Karthala, 2022, 296 pages.



Don

Pour faire un don, suivez ce lien