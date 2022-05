La dignité humaine ne se négocie pas

En janvier 2022 est paru le livre de Victor Castanet Les fossoyeurs sur les conditions de vie dans les EHPAD, et en particulier les « EHPAD à but lucratif » (on dit maintenant « EHPAD commerciaux » c’est « moins pire… »). La vieillesse est devenue un filon rémunérateur, la course au profit écrase…

Ce contenu est uniquement disponible pour les abonnés Connectez-vous Acheter le numéro

Don

Pour faire un don, suivez ce lien