Je magnifie le Seigneur qui libère, En lui mon âme est joyeuse et légère, Car son regard a daigné se porter Vers sa servante en son humilité. Tous désormais me diront bienheureuse. Dieu fait en moi des choses merveilleuses. Son nom est saint et son amour s’étend Sur toute vie qui le cherche et l’attend….

Ce contenu est uniquement disponible pour les abonnés Connectez-vous Acheter le numéro

Don

Pour faire un don, suivez ce lien