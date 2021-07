Céline Rohmer dans l’avant-propos cite cette question du psalmiste adressée à Dieu : « Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui ? » (Ps 8, 5)

Il y a bien des manières de comprendre notre humanité en général et de s’interroger en particulier sur la nature du sujet croyant. L’objet de ce petit ouvrage, c’est donc l’homme en tant que sujet croyant selon quatre points de vue d’enseignants de l’Institut protestant de théologie (IPT). Il s’agit du premier volume d’une nouvelle collection de la maison d’édition Olivétan, À voix haute, dont chaque volume regroupera autour d’un thème des productions orales d’origines les plus diverses (conférences, cours, etc.) de professeurs de l’IPT.

Le premier chapitre traite du rapport entre religion et violence. Christophe Singer, maître de conférences en théologie pratique, décrit d’abord la violence comme fait humain puis comme fait religieux pour s’interroger sur la possibilité d’une sortie de la violence. L’auteur s’appuie sur des réflexions anthropologiques et psychanalytiques et développe son propos par des textes bibliques qui ne manquent pas sur le sujet. En effet, « la Bible propose une sagesse qui prend acte avec réalisme de la violence comme fait humain, et religieux, qui concerne avant tout l’individu et son rapport à lui-même, et retourne cette réalité en confiance en la parole ». Il est impossible selon C. Singer de sortir de la violence, intrinsèque à l’humanité, mais une théologie libératrice existe malgré tout.

La deuxième voix est celle de Nicolas Cochand, également maître de conférences en théologie pratique, qui nous parle de la prière, activité du sujet croyant s’il en est, la prière publique dans la tradition réformée précisément. L’auteur la considère d’abord comme « un acte de communication régi par certaines conventions ». Puis, successivement, sont étudiées la prière chez les Réformateurs Luther et Calvin, les influences du piétisme et du revivalisme des XVIIIe et XIXe siècles et du pentecôtisme au XXe. Guilhen Antier, maître de conférences en théologie systématique, pour parler du sujet croyant face à l’avenir, objet du troisième chapitre, part de la question convenue « Quel avenir pour nos enfants ? » pour la renverser au cours de son propos : « Quels enfants pour notre avenir ? » Un texte stimulant pour désirer, croire et espérer à tout âge !

Céline Rohmer, maître de conférences en Nouveau Testament, clôt l’ouvrage avec un quatrième chapitre sur ce qu’est l’existence humaine « soumise à la seigneurie du Christ », en usant de la figure de Pierre dans l’Évangile selon Matthieu, non sans avoir évoqué la « radicalité » de Paul – « Le sujet croyant n’a pas d’autre fondement ni horizon pour mener son existence que le Christ. » Avec Pierre, l’être humain est un être responsable, capable de faire des choix, dont l’existence est faite de limites mais il y a une « espérance [qui] passe par une réflexion sur la meilleure voie permettant d’imaginer une habitation reconnaissante de la finitude comme un don et, pour tout dire, comme une chance ».

Collectif, Voici l’homme, Lyon, Olivétan, 2020, 95 pages.

