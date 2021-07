Fais ta part

« Et une voix fit entendre des cieux ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis toute mon affection. » (Marc 1, 11) Alors que mon fils prépare son entrevue avec le pasteur pour déterminer s’il souhaite être baptisé, il débarque dans ma chambre et me pose une question dont seuls…

Ce contenu est uniquement disponible pour les abonnés Connectez-vous Acheter le numéro

Don

Pour faire un don, suivez ce lien