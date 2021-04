Jésus aux multiples facettes

José Antonio Pagola nous propose un livre qui correspond parfaitement à l’objectif qu’il s’est fixé : « Connaître Jésus d’une façon plus vivante et plus concrète peut constituer pour un grand nombre d’hommes et de femmes d’aujourd’hui (…) un premier pas vers une relation plus réelle et plus profonde avec lui. »

À la fin du livre figurent les critères d’historicité que Pagola a retenus, ses sources littéraires mais aussi son recours à l’archéologie et à l’anthropologie culturelle. Les notes de bas de page abondantes renforcent le caractère rigoureux du travail. Ainsi la démarche de Pagola, par sa précision et son ouverture à l’interdisciplinarité, est séduisante et sonne vrai.

Un simple énoncé des titres de quelques chapitres décrit les multiples facettes de l’homme Jésus : La quête de Dieu, Le poète de la compassion, La défense des exclus, Le créateur d’un mouvement réformateur…

Je dois reconnaître que c’est le chapitre Un dangereux individu qui m’a enthousiasmé au sens étymologique car il me permet d’avoir désormais une relation plus proche et plus fraternelle avec Jésus. Dans ce chapitre sont évoqués les conflits de Jésus avec les Pharisiens, son comportement au milieu des pauvres, des malades, des exclus, séduits par son message de vie et d’espérance, les craintes du pouvoir politique venant à la fois des notables locaux et des Romains.

En fait, l’intense expérience de Dieu que vivait Jésus a dynamisé son action prophétique mais « il n’a jamais cherché à rompre avec le judaïsme, ni à instituer une doctrine distincte, opposée à Israël ». Alors, pourquoi les disciples et les passionnés de ce serviteur de Dieu puissamment habité par l’Esprit commencent-ils à parler de résurrection après une vie attachante et une mort surprenante qui les désorientent ? Pagola essaie d’y répondre dans les derniers chapitres qui évoquent les témoignages des fidèles qui ont cru en Jésus et échappent ainsi à l’histoire.

À la lecture de ce livre, j’ai ressenti cet homme passionnant, attachant, bienveillant qu’a été Jésus comme un prophète juif hors du commun – on pourrait dire christique –, libéral avec un penchant contestataire, d’une attention et d’une compassion débordante. Cette humanité de Jésus, simple Galiléen envoyé par Dieu pour ouvrir un chemin de vie, me le rend infiniment proche et confirme ma foi en lui : je me considère disciple de ce Jésus plutôt que simple chrétien.

Les recherches de Pagola soulignent la nécessité d’interpréter et de contextualiser les textes bibliques, ce qu’ont toujours enseigné les juifs.

José Antonio Pagola, Jésus, approche historique, Paris, Cerf, 2019 (2012), 542 pages.

Don

Pour faire un don, suivez ce lien