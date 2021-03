L’individu doit-il s’effacer devant la commu­nauté ? », ce titre m’a été proposé par la rédaction et, disons-le d’emblée, j’y répon­drai par la négative. Non, l’individu n’a pas à s’effacer devant la communauté – ni à s’y fondre –, pas plus d’ailleurs que devant quelque groupe que ce soit. L’individu doit au contraire être défendu,…

