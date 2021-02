À propos Jean Trouchaud

est ingénieur retraité et se consacre désormais à l’écriture, à la réalisation de documentaires et à l’organisation de festivals littéraires et musicaux. Il poursuit des recherches personnelles sur le thème «Foi et Raison / Science et religion» et est conférencier invité de la Huguenot Society de Grande-Bretagne et d’Irlande.