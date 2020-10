Zwingli est moins connu que Luther et Calvin. On cite son nom, certes, mais de sa personnalité et de sa pensée, on parle peu. Rares sont les études qui en traitent. Parmi celles disponibles en librairie, je mentionne les deux seules qui méritent de l’être : Peter STEPHENS, Zwingli le théologien (Labor et fides,…

Ce contenu est uniquement disponible pour les abonnés Connectez-vous Acheter le numéro

Don

Pour faire un don, suivez ce lien