Cet ouvrage se veut une confession adressée à soi-même et aux lecteurs. Michel Barlow ne cherche pas à développer un savoir sur Dieu, il verbalise le « ressenti » dans une relation avec l’indicible, dans un acte personnel vis-à-vis de ce qu’il nomme Dieu. La foi exprime une confiance, reconnaît le mystère de Dieu tout en le déclarant vivant et bienveillant. L’auteur, pour rester sincère, propose une nécessaire relecture du credo traditionnel. Se pose alors la question de « dire collectivement ce qui est le plus personnel à chacun ». L’auteur invite le lecteur à la même authenticité.

Michel Barlow, spécialiste de la communication et des sciences de l’éducation, se pose la question, en grammaire théologique, de la position du locuteur et du destinataire. Et de conclure : « On n’a pas la foi, c’est la foi qui nous a ! »

Je retiens des affirmations fortes : « Même les jours d’aridité spirituelle, l’essentiel est l’élan du croyant en réponse à l’appel qu’il a cru percevoir. Par nature, la foi est une vie (et même une vie éternelle si on en croit l’évangile selon Jean en 17,3) » ; « Croire en Jésus-Christ, c’est avant tout faire sien l’idéal humain qu’il a annoncé et mis en œuvre dans son action : la solidarité humaine, la confiance, le progrès de l’humanité… croire en Jésus-Christ, c’est avant tout reconnaître que cet idéal nous convient et qu’on entend l’adopter, le mettre en œuvre dans sa vie dans la mesure de ses moyens. » Le dernier chapitre invite à dire non pas je crois, mais « je me réjouis » que Dieu soit. « Dieu est une joie » !

Michel Barlow, Des mots pour dire sa foi, Bière, Cabédita, 2019, 96 pages.

