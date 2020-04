” Christ est ressucité ! Il est vraiment ressucité “

En ce mois de Pâques, la résurrection est au centre des prédications. Nous n’irons pas au temple ou dans les églises, les rassemblements pour Pâques étant interdits, mais nous pourrons entendre des prédications à la radio ou en voir sur internet. Comment faire pour que cette proclamation ait un sens pour nous ? Impensable résurrection… Tel est le titre qu’Henri Persoz, qui fut membre de notre comité de rédaction, avait donné à l’un de ses ouvrages. Car c’est bien un défi pour la pensée que de trouver une manière de dire la résurrection qui nous parle encore. Certes, certains croient que la résurrection est ce qui désigne le retour à la vie une fois l’étape de la mort biologique franchie. Mais il ne faudrait pas oublier les autres, pour qui cette idée n’a pas de sens, et leur laisser craindre qu’ils soient des hommes de peu de foi.

Les évangiles ne tentent pas de prouver la résurrection, ils en racontent les effets. Alors, narrons des histoires de résurrection. Confinés que nous sommes, à ceux qui partagent notre quotidien entre quatre murs, ou bien par téléphone, par internet, racontons-nous des histoires de résurrection. Que les personnes à qui on a dit qu’elles étaient des moins que rien et qui y ont cru mais qui aujourd’hui sont épanouies et bien dans leur peau, dans leur vie, racontent leur résurrection. Que les personnes qui ont subi des violences sexuelles et qui aujourd’hui sont capables d’aimer encore, de désirer encore, racontent leur résurrection. Que les personnes qui ont perdu un proche et qui ont eu le sentiment que la terre se dérobait sous leurs pieds et qui pourtant veulent vivre encore racontent leur résurrection. Ne faisons pas de la résurrection une incompréhension qui appartient au passé, laissons-la avoir toute sa place dans nos vies aujourd’hui.

