Des aides pour les cultes

De nouveaux ouvrages sont disponibles pour aider les prédicateurs et les personnes devant célébrer des actes pastoraux. Concernant les actes pastoraux, baptême et mariage, deux ouvrages de Carolina Costa, pasteur à Genève, seront de bons compagnons pour ceux qui ont besoin d’outils pour les rencontres avec les familles. De manière ludique, Carolina Costa a pensé deux livres jeu, dont un recueil de réflexions personnelles et d’invitations à se positionner sur les thèmes constitutifs de chaque moment. S’agissant du baptême c’est l’occasion de s’interroger sur le désir d’enfant, la parentalité, l’éducation, la transmission et, sur un versant plus religieux, sur notre image de Dieu, notre identité devant Dieu, le sens du baptême, de la prière. Pour ce qui est de la vie de couple, cela permettra d’aborder les questions de l’attirance, l’amour, la confiance, la communication, la vie quotidienne, les tensions, les rêves, la fidélité, les épreuves, la bénédiction, l’infini, la reconnaissance. Dans les deux cas, cela permettra d’avoir un carnet de voyage à sa disposition pour frayer son propre chemin dans ce moment décisif de la vie. En outre, il sera aussi question de la cérémonie – tout le travail préliminaire permettant de donner du sens aux rites. L’intérêt est de mettre à disposition des familles un compagnon de route qui les engagera à s’exprimer sur les différents aspects, sur un mode détendu qui favorise la liberté de parole et donc des échanges fructueux au sein des familles.

Sur la question des obsèques, Michel Paret qui est pasteur à Montargis a composé un volume pratique pour le célébrant. Il replace cette cérémonie dans son histoire et dans son environnement sociologique, après quoi il passe par le détail ce à quoi il faut penser pour mener à bien cette mission ô combien précieuse auprès des familles endeuillées. Si les actes pastoraux sont toujours l’occasion d’une annonce de l’Évangile, les obsèques sont un moment particulièrement privilégié, non pas en raison du fait que les personnes seraient en situation de fragilité et qu’il serait plus facile de les attirer vers l’Église, mais qu’il se joue là une dimension majeure de la mission qui consiste à faire œuvre de résurrection. De nombreuses propositions de textes pour la liturgie combleront ceux qui veulent renouveler leurs mots, et des retours sur des expériences personnelles permettront à ceux qui débutent d’élaborer leur propre manière de faire, leur propre manière d’être, pour être témoin de la grâce auprès de ceux qui sont accablés.

Jacques Vernier, pasteur retraité, ne se résout pas à ce que la prédication devienne fade, insipide, tiédasse. Il ne se résout pas non plus à ce que la prédication soit remplacée par des discussions de groupe. Cet ouvrage se présente comme un partage de son expérience personnelle, de ses lectures, grâce auxquelles il passe en revue les différents aspects de la prédication pour que le lecteur prenne conscience des enjeux. Aucune lecture de manuel sur la prédication ne permettra jamais à quiconque de devenir un prédicateur de l’Évangile. C’est en prêchant qu’on devient prédicateur. En revanche, il y a des déclics nécessaires pour qu’un discours que l’on va prononcer pendant un culte dominical se métamorphose en prédication. C’est ce que Ralph W. Emerson avait accompli dans son Discours aux étudiants de Harvard, la référence qui manque à la bibliographie. Lire les deux ensemble sera une excellente formation pour ceux qui entrent dans ce grand ministère qui consiste à « convertir la vie en vérité »

Jacques Vernier, Prêcher dans l’Église aujourd’hui. Les défis de la prédication, Peaugres, Alpha, 2019.

Carolina Costa, Baptême. Plongez dans l’aventure !, Carouge (CH), Atalahalta, 2019.

Carolina Costa, Mariage. Vie à deux. À l’aventure !, Carouge (CH), Atalahalta, 2017.

Michel Paret, Pastorale des funérailles. Une approche pratique protestante, Lyon, Olivétan, 2018.

