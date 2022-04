Zwingli le Réformateur

«C’est la Bible, c’est votre Bible ! Dans ce livre, Dieu vous parle ! Aujourd’hui, nous allons donc lire la Bible en allemand, votre langue ! » Nous sommes à Zurich, en 1519. Ulrich Zwingli, jeune prêtre tout juste arrivé de sa Suisse centrale, renverse la table en expliquant la Bible au peuple zurichois pour la première fois. La scène est touchante, remuante : les visages étonnés de l’assemblée disent bien à quel point entendre la Bible dans sa langue et surtout commentée, comme le dit Zwingli, « telle que je la comprends », était alors une véritable révolution. C’est ce que donne à sentir ce film suisse réalisé en 2019 à l’occasion des 500 ans de la Réforme zurichoise. Bien sûr, l’historien trouvera toujours ici ou là quelques points qui ne collent pas avec ses connaissances. Mais ce n’est pas là le plus important. Loin des biopics hollywoodiens représentant Luther en jeune premier, ce film réalisé avec soin permet de s’immerger dans ce temps si troublé qui fut celui des Réformateurs. Loin de l’héroïsation du Réformateur zurichois, Zwingli ne cache pas les parts d’ombres, les doutes et les hésitations du pasteur suisse. Il nous le montre donc tel qu’il fut : un homme, avec ses défauts, mais un homme saisi par le message qu’il avait fait sien, celui de la liberté. On relèvera en outre le soin des auteurs du film de ne pas concentrer toute l’attention sur le Réformateur, mais de donner également leur place aux autres figures de la Réforme zurichoise, à commencer par celle de Katharina von Zimmern (1478-1547), dernière abbesse du Frauenmünster de Zurich qui prit fait et cause pour Zwingli et contribua grandement à la victoire de la Réforme à Zurich.

Le distributeur Panoceanic films organise des séances spéciales dans les cinémas en liaison avec les églises protestantes, un débat avec le public à la suite de la projection. Contact : panoceanik@aol.com Téléphone : 01 53 92 29 23

