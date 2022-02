L’ antisémitisme est l’affaire de tous

Il n’appartient pas aux seules personnes juives de traiter ce problème qui pourrit les sociétés depuis des siècles. Il serait salutaire que chacun lise l’Histoire de l’antisémitisme de Léon Poliakov pour prendre la mesure des horreurs répandues sur les Juifs à travers les âges : ils ont été accusés d’avoir tué le Christ, de profaner sciemment des hosties, de commettre des meurtres rituels d’enfants, d’empoisonner les puits, de voler, de comploter, d’être aux manettes du monde et de le ruiner. Ils sont accusés de ne pas vouloir s’intégrer, ou d’essayer de s’intégrer à des sociétés dont ils devraient se savoir exclus parce que Juifs. On peut trouver tout et son contraire. Les préjugés, les clichés, les rumeurs, les accusations mensongères : rien n’est nouveau. Comme l’écrit très bien le rabbin Delphine Horvilleur, l’antisémitisme ne dit rien des Juifs mais en dit long sur les sociétés malades qui sont envahies par la peur.

Chacun à notre échelle et en fonction de nos personnalités, nous pouvons œuvrer au moins un peu pour que l’antisémitisme ne se propage plus. Une enquête toute récente a montré que les actes antisémites avaient encore augmenté. Alors, déjà, ne fermons jamais les yeux. Quand certains veulent faire passer leur antisémitisme pour de l’antisionisme, dénonçons cette manœuvre. Quand l’ignorance de certains les mène à dire des inepties, rectifions : non, Jésus n’était pas catholique ou chrétien, Jésus était Juif. Nous, chrétiens, avons un Messie Juif, qui n’a jamais renié son judaïsme. Quand nous entendons des gens porter aux nues la pureté de notre identité, osons dire la réalité : la pureté est une illusion. Et j’ajouterais une chose : nous pourrions aussi dire tout ce que le judaïsme et les Juifs ont apporté à nos cultures. La liste est longue ! À nos plumes.

