Seigneur, Parfois je me sens perdu, et plus rien n’a de sens. Mais tu es le berger qui me guide au sentier de la vie. Parfois je me sens tout seul et incompris. Mais tu es le berger qui m’accompagne même dans mes déserts. Parfois je me crois mal aimé. Mais tu es le berger…

Ce contenu est uniquement disponible pour les abonnés Connectez-vous Acheter le numéro

Don

Pour faire un don, suivez ce lien