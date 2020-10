Un sondage récent

indique que 55 % des Français souhaiteraient le retour de la peine de mort. Admettons qu’il soit représentatif. Il y aurait donc une majorité d’électeurs qui estime qu’il est juste pour un État d’ôter la vie à des citoyens. La libérale que je suis trouve cette idée terrifiante. Vous pourriez encore dormir, si vous étiez juré aux assises et que l’on vous demandait de choisir ? La mort ou la vie pour tel accusé. Vous pourriez encore être heureux ? Vous regarder dans un miroir ? Et les erreurs judiciaires existent. Il y a donc des millions de personnes prêtes à prendre le risque d’ôter la vie à un homme qui serait innocent ? Et quand bien même vous auriez toutes les preuves que l’accusé est coupable. Même si personne ne pouvait savoir ce que vous avez décidé, même du bout des lèvres, même « juste » par un vote, au milieu d’autres jurés. Même en diluant la responsabilité de la décision. Si vous aviez participé à la mise à mort d’un être humain, votre propre humanité en souffrirait.

La peine de mort n’a aucune efficacité. Si elle était dissuasive, cela se saurait : les taux de crimes seraient plus bas dans les pays qui la pratiquent, or ce n’est pas le cas. Les personnes qui commettent des viols, des meurtres, des assassinats, ne sont pas dissuadées par la peur d’être condamnées à mort. Peut-être en partie parce que quand son humanité est à ce point dégradée que l’on est prêt à imposer une telle horreur à un autre, on est déjà du côté de la mort, pas du côté de la vie. Il y a bien peu de sujets pour lesquels je considère que l’« on ne peut pas être chrétien et… » mais pour celui-ci, il y a une réelle impossibilité. On ne peut pas être chrétien et être pour la peine de mort. On ne peut pas être de ceux qui aiment le Dieu vivant et être du côté de la mort. Il est même de notre devoir, nous qui aimons la vie, de refuser que ceux qui sont du côté de la mort gagnent du terrain. Les êtres humains sont faits pour la vie.

