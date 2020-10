Latitudinaire

Le dictionnaire (Robert) historique de la langue française nous indique que ce mot à la fois nom et adjectif, apparu dans notre vocabulaire à la fin du XVIIIe siècle, a les mêmes racines latines que le mot « latitude », latitudo signifiant largeur. Il désignait et désigne toujours une personne très (trop) tolérante, notamment en matière religieuse. Il a donc une consonance péjorative dans la bouche des tenants d’une orthodoxie théologique ou morale, consonance assez largement partagée par le grand public même si aujourd’hui ce mot n’est pas d’un usage très courant. Si le terme avait existé au temps de Calvin, on peut imaginer que ce dernier en eût affublé Castellion.

Mais le dictionnaire ajoute que son origine est sans doute à trouver dans les latitudinarians, un groupe de théologiens anglais du XVIIe siècle qui, tout en restant fidèles à l’Église d’Angleterre, accordaient une plus grande importance à l’aspect évangélique et « moral » de son message qu’à ses dogmes, ses rites liturgiques et ses contraintes hiérarchiques. Ils affirmaient, en outre, que la raison humaine assistée par le Saint Esprit était parfaitement capable d’accéder à la Vérité et d’assister le chrétien sur le chemin du salut. Dans le cadre du débat Foi et Raison naissant, ils furent admirés par les uns, notamment les Cambridge Platonists et stigmatisés comme non conformistes par les autres. On considère qu’ils sont à l’origine en Angleterre de la Low Church toujours en vigueur par opposition à la High Church qui reste attachée aux rites de l’Église anglicane primitive. u

