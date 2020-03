Si vous essayez de me prendre, vous resterez les mains vides Si vous pensez m’apprivoiser, vous allez vous décourager Je ne ressemble à rien, on me tricote à l’envers, Je fuis les mondanités et les mots bétonnés. J’arrive quand les autres partent, J’ai pour maison le sable de l’instant, Mais si l’accueil sonne juste, je…

