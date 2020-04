Prière pour la solidarité face au covid-19

Tu n’es pas seul.

Tous nous sommes concernés.

Dieu nous donne la force d’être solidaires.

Pour les personnes atteintes de covid-19 qui luttent pour leur vie, seules et éloignées de leurs proches pour ne pas contaminer les autres.

Pour les professionnels de santé qui se mettent en danger et parfois donnent leurs vies pour soigner les corps souffrants de notre humanité.

Pour les personnes âgées confinées dans les EPHAD et maisons de retraites qui craignent de ne plus revoir leur famille.

Pour le personnel des établissements qui accueillent les personnes âgées et handicapées et s’exposent pour les soigner et les protéger.

Pour les personnes dont la santé est fragile et craignent de sortir pour acheter les produits de première nécessité.

Pour les propriétaires de petites entreprises obligés de fermer leurs portes, peut-être définitivement.

Pour le personnel des grandes surfaces et les livreurs exposés à longueur de journée.

Pour les prisonniers pour qui la peur pour les proches s’ajoute à la privation de liberté, pour leurs gardiens soumis à une pression accrue.

Pour les réfugiés et les sans-papiers sans sécurité d’aucune sorte, confrontés à ce chaos supplémentaire.

Pour les militants, les bénévoles des associations caritatives, de plus en plus démunis mais persistants dans la lutte pour la dignité humaine.

Pour les parents isolés surmenés et en précarité accrue, les familles sous tension en raison du confinement.

Pour les journalistes qui continuent à nous informer en travaillant dans des conditions difficiles.

Pour les parents de nouveau-nés impatients de pouvoir partager leur joie avec leurs familles et amis.

Pour les auteurs, artistes, musiciens, conférenciers et tous les intermittents du spectacle dont les moyens de subsistance s’effondrent.

Pour chacun de nous dont l’inquiétude grandit à l’idée de perdre un être cher alors que tout rassemblement est proscrit.

Christel et Douglas NELSON

*Librement inspiré de A Call for Solidarity during covid-19 publié sur le site de Gravity. A Center for Conptemplative Activism.

