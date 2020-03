Nous allons porter le voile d’ici peu.

Et pas seulement un joli petit voile : un voile intégral façon burqa. Il se pourrait bien que le voile intégral devienne l’objet le plus subversif d’une société française qui approche de plus en plus de la société de surveillance que les amoureux de la liberté ne peuvent que combattre avec véhémence. Notre pays est déjà constellé de caméras de surveillance (plus d’un million dont cent-cinquante-mille sur la voie publique). Les logiciels de reconnaissance faciale se développent et des essais ont été proposés dans des lycées, à Marseille et à Nice. Dans quel but ? Pour notre sécurité, bien sûr. Pour repérer les étrangers (aux établissements scolaires, pour le moment), les voyous et les terroristes, et pour les neutraliser en temps utile.

Alors, quand des voix s’élèvent contre ce type de dispositifs qui nous mettent dans une situation de contrôle total des personnes et qu’il est répondu que « des enfants sont morts sur la promenade des Anglais », ayons le courage de réagir contre l’instrumentalisation des morts qui, d’ailleurs, pourraient bien être morts pour que nous restions libres, pour que nous ne soyons jamais captifs de la moindre idéologie. En conséquence, nous pourrions faire de ce temps de Carême, avec lequel nous sommes souvent embarrassés, une occasion pour réagir à la manière de Jésus : Jésus ne se laisse pas aller à la tentation du diable qui lui fait voir tous les royaumes du monde et lui propose de les lui donner en échange de son adoration (Matthieu 4,8-10). Refusons de donner le moindre pouvoir à ceux qui prétendent tout voir et posséder tout cela. Avant d’en arriver à se couvrir d’un voile intégral pour échapper au regard des esprits totalitaires qui pourraient surveiller et punir, militons pour une société qui n’adore pas contrôler ses membres..

