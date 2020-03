Comment allez-vous ?

Pour rester en communion avec leurs paroissiens (et d’autres si affinités), malgré l’absence de contacts imposée par le confinement, nos paroisses font preuve de beaucoup de réactivité et de créativité dans leur communication.

C’est ce que fait l’Eglise Protestante Unie de la Bastille-Foyer de l’Âme avec la série qu’elle inaugure, Paroles en vidéo, que la Pasteure Dominique Hernandez présente ainsi : “Ce sont des jours étranges que ceux que nous traversons, et pour une durée que nos ignorons. Plus de culte au temple, plus d’activités permettant aux uns et aux autres de se retrouver, d’échanger, de chercher ensemble, en direct.

Alors pour continuer dans ce temps à être Église ensemble, à manifester la communion et la solidarité, à nourrir la foi, la pensée, la persévérance, le Foyer de l’âme vous propose désormais des rendez-vous sous forme de vidéos contenant une lecture, une méditation, une réflexion, une prière, une compagnie pour traverser ces jours.”

