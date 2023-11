Retour sur les Journées 2023

C’est toujours une joie et un vrai bonheur partagé de se retrouver sur les bords de la Méditerranée en octobre pour le rendez-vous des Journées du protestantisme libéral. Mais cette année nous avons eu la mauvaise surprise d’apprendre que Belambra ne pouvait plus nous accueillir dans les conditions que nous connaissions et les dates disponibles n’étaient pas idéales pour Évangile et Liberté. Heureusement, le groupe des journées a su rebondir et vous a proposé comme chaque année un week-end passionnant, cette fois ci au Lazaret, à Sète, autour de la question :

Où allons-nous ? Le Royaume de Dieu comme projet

Ouverture Christian SEILER

André Neveu, physicien – Les conditions de la sauvegarde de nos sociétés… ou de leur effondrement

Jean-Pierre Cléro, philosophe ; Béatrice Cléro-Mazire, pasteure – Bible et philosophie, regards croisés sur le règne

Michel Crespy, politologue – La perfection est-elle possible, ou même souhaitable, en

politique ?

Laurent Gagnebin, professeur de théologie – Le Royaume de Dieu chez Wilfred Monod

Étienne Kerber, rabbin de la communauté juive libérale – Et si tout ce que disait la Torah était vrai ? Une révision théologique du judaïsme libéral pour le XXIème siècle

CULTE – Anne HEIMERDINGER, pasteure de l’EPUdF (Costières et Vidourle)

