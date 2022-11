Retour sur les Journées 2022

Sommes-nous libres croyants?

Vous trouverez ici les enregistrements audios fait durant le week-end du 8 et 9 septembre 2022 à la Grande Motte. Certains de ces enregistrements ont été faits du fond de la salle (nous en remercions ici Monsieur Gilbert Cardi) et remplacent ceux défectueux qui n’ont pas pu être faits en prise directe du micro – à cause de problèmes techniques, nous nous en excusons.

Par ordre d’intervention :

Christophe COUSINIE, pasteur de l’Église protestante unie de France, Ensemble des vallées Cévenoles et rédacteur en chef de la revue Evangile et liberté

Doctrine, confession de foi et liberté

Corinne LANOIR, professeure d’Ancien Testament à l’Institut Protestant de Théologie (Paris)

La Bible, source de libération ou d’oppression en Amérique du Sud ?

Michel BERTRAND, pasteur de l’Église protestante unie de France et théologien

La liberté en questions ?

Soirée animée par Olivier GUIVARCH avec Jean-Marie de BOURQUENEY, pasteur, théologien et directeur de Réforme

Dire Dieu autrement : une nouvelle perspective

Nathalie LEENHARDT, journaliste, ancienne directrice de l’hebdomadaire Réforme

Quelle liberté d’information au temps des fake news ?

James WOODY, pasteur de l’Église protestante unie de France, Montpellier

La religion rend-elle libre ?

Michel BARLOW, théologien et écrivain

Envoi

