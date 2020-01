Vers une année 20/20

C’est bien le moins que nous puissions faire en cette année de grâce 2020. Nous sortons juste de la période de Noël pendant laquelle nous avons célébré le oui de Marie à l’amour inconditionnel de Dieu, le oui de Joseph à l’esprit divin de l’adoption, le oui des bergers et des mages à l’annonce d’un monde sauvé du désespoir. Il serait temps que nous disions oui, nous aussi un oui franc et massif qui nous implique pleinement. Autrement dit, le temps de la foi est plus qu’advenu.

C’est par la foi que les personnages bibliques ont donné à l’histoire dans laquelle ils étaient embarqués une perspective divine, un horizon que l’on a envie de noter 20/20. C’est par notre foi, en étant pleinement saisis par une visée divine, que nous pourrons donner à notre vie quotidienne toutes les impulsions nécessaires en direction de cet idéal de vie qui ne peut pas en rester au stade de la parole, qui mérite de s’incarner encore dans la chair de notre monde.

Une année 20/20 serait une bonne manière d’honorer l’appel de Jésus à être parfait comme notre Père céleste est parfait (Matthieu 5,48). Il ne s’agit pas d’être irréprochable, de ne faire aucune erreur. Il s’agit, selon le texte grec, d’avoir une visée (teleios) coordonnée à Dieu : viser les fins dernières, ce qui a un caractère ultime, plutôt que s’attacher à des réalités temporaires et secondaires. Ne pas chercher la gloire et l’admiration des hommes, mais autoriser Dieu à donner toute sa démesure dans nos entreprises, dans nos relations, dans notre manière de gérer notre argent et notre temps. On ne peut décidément pas reléguer Dieu à l’intime ni au seul dimanche matin. C’est à chaque instant qu’il faut autoriser Dieu à rendre notre vie parfaitement tendue vers un idéal de vie qui sauvera notre vie de l’ennui mortel.

