C’est toujours une joie et un vrai bonheur partagé de se retrouver sur les bords de la Méditerranée en octobre pour le rendez-vous des Journées du protestantisme libéral. Mais cette année nous avons eu la mauvaise surprise d’apprendre que Belambra ne pouvait plus nous accueillir dans les conditions que nous connaissions et les dates disponibles n’étaient pas idéales pour Évangile et Liberté. Heureusement, le groupe des journées a su rebondir et vous proposera comme chaque année un week-end passionnant autour de la question :

Où allons-nous ? Le Royaume de Dieu comme projet

Jean-Pierre Cléro, philosophe ; Béatrice Cléro-Mazire, pasteure ;

Michel Crespy, politologue ;

Laurent Gagnebin, professeur de théologie ;

Étienne Kerber, rabbin de la communauté juive libérale et

André Neveu, physicien seront nos intervenants et nous permettront d’explorer des domaines aussi variés que passionnants au cœur des préoccupations de notre temps.

Cette année les journées du protestantisme libéral auront lieu les 21 et 22 octobre, au Lazaret à Sète (Le centre de vacances a fait peau neuve et offre désormais un grand standing avec un restaurant panoramique avec vue sur la mer et toujours son accès privé à la plage).

Si vous souhaitez plus d’informations, merci de signaler votre intérêt par mail auprès de Jean-Claude Martin, martinsjctm@gmail.com

