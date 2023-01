À propos Agnès Camincher

a commencé sa carrière comme sage-femme. Puis elle a étudié la sexologie clinique à Genève et la sexoanalyse. Son parcours s’est enrichi d’un ma de philosophie et d’un du en éthique de la responsabilité (Institut européen E. Levinas). Elle est sexologue à Neuchâtel (Suisse), chargée de cours en sexologie, et doctorante (Uni. de Neuchâtel). Ses travaux, recherches et conférences portent sur le désir.