Une femme nommée Première ministre en France, trente ans après que la seule autre arrivée à ce poste a achevé son mandat : nul ne sait combien de temps restera celle-ci, car qui est le véritable maître des horloges ? Le peuple, dans un scrutin au suffrage universel, en est assurément un.

Une autre femme, journaliste ukrainienne installée à Pristina, rapporte comment certaines de ses compatriotes se forment actuellement au Kosovo au difficile métier de démineur. Elles sont conscientes que cela sera d’une utilité cruciale pour leur pays mais aussi qu’elles devront prouver aux hommes qu’elles sont capables de le faire. D’autres femmes ukrainiennes apprennent le français sérieusement et dans la bonne humeur au pied du Jura vaudois où elles sont réfugiées : moment de « grâce », rapporte une journaliste du Temps. Toutes ces femmes défient le maître des horloges actuellement au pouvoir à Moscou. Et ce combat, pour la simple survie parfois, rejoint celui de millions de Russes qui se battent pour une information libre et l’honneur d’une culture multiséculaire.

Une autre Française que celles précédemment évoquées a déjà exercé le pouvoir au plus haut niveau : Marguerite d’Angoulême, dont une émission à la télévision nationale rappelait récemment le rôle. Derrière François Ier mais aussi en l’absence du souverain parti à la guerre ou retenu prisonnier, cette femme a en effet présidé aux destinées du pays. Celle qui devint reine de Navarre a du reste inlassablement soutenu les « évangéliques » à une époque où la Réforme hexagonale en était à ses balbutiements.

Nous trouvons également dans la Bible l’histoire édifiante de la reine Esther qui ne se laisse pas enfermer dans sa « très grande beauté » mais fait preuve – elle, femme juive dans un milieu plutôt hostile – d’une grande intelligence politique.

Certains combats ne datent manifestement pas d’hier et peuvent être l’objet de notre prière.

