Albert Schweitzer prédicateur

Albert Schweitzer est une figure majeure de l’histoire religieuse du XXe siècle. On connaît bien son engagement humanitaire, son rôle dans l’évolution de la connaissance du Jésus historique, sa réflexion éthique (son fameux «respect devant la vie ») ou encore ses écrits sur Jean-Sébastien Bach (sans parler de ses enregistrements, qui ont fait date dans le monde de l’orgue). Mais on oublie souvent que Schweitzer fut aussi (et avant tout ?) un pasteur pour lequel la prédication représentait l’essence même de son ministère : alors qu’en 1912, il s’apprête à quitter Strasbourg pour l’Afrique, il déclare ainsi que ne plus prêcher représente pour lui un « dur sacrifice ». Même s’il affirmera plus tard être alors passé de la parole à la pratique (dans Ma vie et ma pensée), il ne renoncera pourtant jamais à la prédication puisque quelques mois à peine après son installation à Lambaréné, il prêche de nouveau, à la demande des missionnaires locaux. Désormais, grâce au méticuleux travail de recherche de Matthieu Arnold, on dispose d’une remarquable étude qui nous permet de mieux comprendre la façon dont Schweitzer envisageait sa prédication et la place de celle-ci dans l’ensemble de son activité. Professeur à la Faculté de théologie de Strasbourg, Matthieu Arnold est en effet un éminent spécialiste de Schweitzer et prépare actuellement une biographie du « bon docteur » qui, n’en doutons pas, fera date. En attendant, on découvrira avec beaucoup d’intérêt ce volume de l’association française des amis d’Albert Schweitzer, qui rassemble plusieurs études sur la prédication schweitzérienne. L’ouvrage aborde les principaux thèmes de la prédication de Schweitzer: le Royaume de Dieu et l’engagement en faveur de son avènement, le combat pour la vie au sens large (lutte contre le nationalisme, en faveur du bien-être animal, etc.), l’éducation ou encore la mission. D’autres thématiques plus pointues pourront également intéresser le lecteur, puisque Matthieu Arnold s’intéresse également à l’image de Luther dans la prédication de Schweitzer et consacre de nombreuses pages aux prédications de Schweitzer durant le premier conflit mondial. À travers tous ces aspects de la prédication schweitzérienne, on découvrira une prédication sobre, intelligente, fine mais surtout enracinée de manière décidée dans le message de Jésus.

Matthieu Arnold, « Albert Schweitzer prédicateur », Études Schweitzériennes, N° 13 (automne 2021)