« J’étais en prison et vous m’avez visité », (Mathieu 25,36). Cette parole de Jésus nous rend attentifs aux personnes incarcérées. Le psychiatre Guillaume Monod présente le service Justice et Aumônerie des Prisons de la Fédération Protestante de France et son blog.

