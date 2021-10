﻿Un féminisme issu du Coran

À propos Micheline Bochet-Le Milon

a été avocate pendant 30 ans. Elle a vécu au Maroc pendant 10 ans et à cette occasion a suivi les enseignements de l’institut AL Mouwafaqa où elle a obtenu un certificat de dialogue interreligieux ; durant ce séjour, elle a été administrateur de l’association GADEM (groupe d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants). Aujourd’hui, elle est bénévole à la CIMADE.