L’auteur de cet ouvrage, docteur en sciences politiques et directeur du centre migrations et citoyennetés de l’Institut français des relations internationales (IFRI), mène notamment depuis quatre ans un travail de recherche sur les discriminations dans le monde du travail et les perceptions qu’en ont les salariés et leurs représentants.

« Le choix des mots n’est jamais anodin. Ils importent dans notre vie parce qu’ils détiennent un pouvoir sur la réalité. Ils contribuent à la façonner. Parfois même, les mots que nous prononçons donnent l’impression d’être plus vrais, plus tangibles, plus crédibles que ce que la réalité – trop complexe, trop contradictoire – nous montre. Sans effort, si nous n’y prenons garde, le sens commun des mots l’emporte sur toute autre raison. » Avec ces premières lignes, le ton est donné ! Le parti pris est donc de faire, par le biais d’une application développée à l’Université de Harvard (Ngram-Viewer), l’analyse des dix mots qui suivent : intégration, communautarisme, laïcité, discrimination, islam, crise migratoire, migrant, citoyenneté, État-nation, Europe. Cela dans le but de voir comment a évolué leur usage à travers le temps et les contextes politiques mais surtout en quoi ceux qui ont cherché à les imposer dans les débats, l’ont fait dans le but d’orienter l’opinion publique. Cette analyse lexicale montre que ce décalage entre discours et réalités s’inscrit aussi dans le cadre d’une transformation idéologique plus large, qui concerne tous les pays occidentaux et particulièrement leur rapport à l’immigration, à l’ethnicité et à l’islam. En substance, Christophe Bertossi pose un constat qui nous éclaire sur le modèle de démocratie que l’on souhaite, plus ou moins libérale, plus ou moins égalitaire, inclusive ou solidaire.

Christophe Bertossi, Les mots et les choses de l’immigration en France, Paris, Trocadéro, 2021, 64 pages.

