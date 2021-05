Oh ! toi que j’ose nommer Dieu, garde-moi de chosifier l’Esprit, Comme j’ai pu, autrefois, te chosifier comme dieu de mes désirs. Tu me parles, je t’écoute. Tu me parles dans ma vie. Je ne peux qu’être toujours surpris et heureux que Tu m’aies rejoint. Cela ne vient pas de moi. C’est, en moi, l’œuvre…

