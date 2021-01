Le « respect de la vie » extraits du sermon du 24 novembre 1918

On connaît Schweitzer théologien, philosophe et spécialiste de Bach, mais on ignore souvent qu’il

fut un grand prédicateur et que prêcher était pour lui un besoin vital. Parmi les centaines de sermons

qu’il a laissés, rédigés in extenso et prononcés en allemand lorsqu’il prêchait en Europe, seule une

infime partie a été traduite en français. Le sermon qu’il a prononcé le 24 novembre 1918 à l’occasion

du souvenir des défunts, quelques jours après l’entrée des troupes françaises dans Strasbourg, est la

première prédication dans laquelle apparaît l’idée du « respect de la vie (Ehrfurcht vor dem Leben) ».

Schweitzer en développera les différentes implications dès 1919 dans une série de seize prédications

éthiques, mais cette première prédication est remarquable : elle prend le contre-pied des prédications

nationalistes, revanchardes et associant Dieu à la guerre qui étaient prononcées à l’automne

1918 en France comme en Allemagne.

