Soutenons la caricature !

Le nouveau président de l’association Évangile et Liberté, Pierre-Olivier Léchot, réagit à l’attentat terroriste de Conflans-Sainte-Honorine et rappelle l’attachement de ce mouvement à la liberté d’expression.

« A qui appartient Dieu ? »

La réponse à cette question de Dacha, l’héroïne de la célèbre pièce Nathan le Sage de Gotthold Ephraïm Lessing, est évidente : à personne ! Dieu n’appartient à personne et surtout pas à ceux qui croient le défendre en tuant, en menaçant et en excluant. Dieu n’appartient à personne et surtout pas à celui qui, vendredi soir, a ôté la vie de la pire des façons à un enseignant dévoué, en prétendant se faire le représentant de Dieu.

Car Dieu est au-delà des hommes, de leurs représentations, de leurs idées et de leurs fantasmes. Dieu est indisponible, insaisissable – on ne saurait en faire façon ! Dieu, dès lors que l’on entend s’en emparer, s’éloigne. Il est l’indocile par excellence, celui qui déjoue sans cesse nos tentatives de l’enfermer, de le définir et de le cerner. Et c’est précisément parce qu’il se dérobe à nos représentations et à nos calculs pour nous saisir de lui, c’est justement parce qu’entre lui et nous existera toujours cette « longue distance » dont parlait jadis Calvin qu’il peut être source de vie, de créativité, d’imagination et d’inventivité. C’est parce qu’il n’est jamais là où nous l’attendons, parce qu’il est sans cesse ailleurs et pourtant toujours à côté de nous, que Dieu nous inspire, nous transforme et nous libère.

Vouloir se saisir de Dieu, vouloir le rendre disponible à nos représentations ou nos critères de bienséance, voilà le véritable blasphème ! Ce n’est pas de le représenter lui ou ses envoyés qui constitue le fondement suprême du péché contre l’Esprit – c’est de vouloir nous l’arroger, le posséder et le réduire à ce que nous pensons qu’il est. Dieu est le premier hérétique, parce qu’il est celui qui, justement, nous apprendra toujours quelque-chose de surprenant, d’inédit et d’incongru à son sujet. Prétendre qu’il est ici et pas là, qu’il est comme ceci et non comme cela ou encore qu’il exige ceci et interdit cela – voilà le parfait blasphème, le péché capital ! C’est pourquoi le rire de ceux qui le caricaturent, lui ou ses envoyés, est salutaire : il aide les croyants à se laisser déplacer, à se demander si le Dieu qu’ils s’imaginent n’est pas finalement une représentation bien incomplète (et pourquoi pas dangereuse) de celui qui, par-delà nos idées reçues, est toujours en surplus. Car se moquer des images que nous nous faisons de Dieu n’est pas seulement un droit inaliénable, celui de la liberté d’expression – c’est un devoir ! Il est donc crucial, aujourd’hui, que nous, croyants, puissions le redire sans aucune espèce d’hésitation :

Mesdames et Messieurs les caricaturistes, quand bien même vos dessins nous déplairaient, continuez ! Oui, continuez votre travail d’ironie mordante, continuez à rire de nos images – Dieu vous voit et vous en remercie !

Pierre-Olivier Léchot, président d’Évangile et Liberté.

