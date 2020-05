Journées Evangile et liberté 2020 Chrétiens pour la laïcité

Malgré la crise sanitaire actuelle nous continuons à préparer les «53e journées du protestantisme libéral » et espérons les maintenir sous réserve que les conditions de sécurité de ce rassemblement soient assurées d’ici l’automne.Elles se tiendraient les 10 et 11 octobre à la Grande Motte (Hérault) dans le cadre habituel du club Belambra. Le thème abordé cette année serait :

Chrétiens pour la laïcité.

Michel MIAILLE, professeur émérite de droit et de sciences politiques de l’Université de Montpellier traiterait

de la capacité du droit à répondre à nos problèmes de société.

Valentine ZUBER, directrice d’études à l’EPHE, nous donnerait le regard d’une spécialiste de l’histoire de la

liberté religieuse et de la laïcité.

Philippe GAUDIN, directeur de Institut européen en sciences des religions, aborderait les questions autour de la

laïcité aujourd’hui et nous dirait si la France est un cas à part.

Anne-Claire HUSSER, maître de conférences à l’INSPE, Université Claude Bernard Lyon exposerait les liens

entre protestantisme libéral et enseignement laïc au travers de la trajectoire de Ferdinand Buisson.

Marc BOSS, titulaire de la chaire de philosophie et d’éthique de la Faculté de théologie de Paris nous parlerait

de « théologie et laïcité ».

Enfin le culte dominical serait présidé par la pasteure Florence TAUBMANN.

