Zarathoustra

À propos Mandana Sassanfar

est membre du conseil d’administration de L’Association Culturelle d’Héritage Iranien. Elle est diplômée de l’université Pierre et Marie Curie (Paris VI) et enseigne la biologie. Née dans une famille Zoroastrienne d’Iran elle espère aider le public a découvrir cette religion très ancienne, et si peu connue dans le monde occidental.