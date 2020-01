Musique et silence, et mort

La musique est bien plus qu’un élément possible de la vie. Elle est semblable à la vie, surgissant face au silence, se déployant face au silence, face à la mort. C’est l’expérience à laquelle Pierre-Olivier Léchot nous rend sensible pour mieux renforcer notre courage d’être. Le mois prochain Constante Luzzati nous livrera une rélfexion sur le même thème.

